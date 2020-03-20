Нащупать дно: Производители нефти продолжат испытание низкими ценами
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН опроверг прогнозы падения цен на нефть до 5 долларов за баррель, но объяснил, почему и возвращения к прежним ценовым уровням ждать пока не стоит.
Нефтяные трейдеры опасаются, что стоимость нефти может упасть до катастрофических показателей. В частности, до 20 долларов за баррель или даже ниже. Об этом со ссылкой на опрошенных специалистов сообщает Bloomberg.
Нефть марки WTI, по их мнению, будет торговаться еще на 3–5 долларов дешевле. Другие трейдеры полагают, что цены продолжат снижаться до уровня, при котором производители перестанут получать прибыль, что вынудит их остановить добычу и прекратить поставки. Худший вариант развития событий предполагает падение цен на нефть до 5 долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов из-за нехватки хранилищ и проблем с логистикой.
В прогнозы ниже 20 долларов за баррель не поверил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. В эфире НСН он объяснил свою позицию.
«Откуда такая гипотеза, что цены могут быть практически равны нулю? Или отрицательные? Пять долларов за баррель, надо понимать, что эта цена ниже себестоимости самого дешевого производителя нефти в Саудовской Аравии с учетом доставки. Поэтому, когда мы говорим о пяти долларах, по сути, мы говорим об отрицательной стоимости. А такого быть не может по одной простой причине, что Саудовская Аравия, в отличие от многих других стран, в том числе и России, имеет возможность останавливать месторождения, технологии позволяют это делать, для этого не требуется длительного времени. Но это им экономически не выгодно. Поэтому в такие прогнозы я не верю. Но то, что мы в ближайшее время будем тестировать 20 долларов за баррель, похоже, факт», – отмечает эксперт.
Пикин также объяснил, что сложившейся ситуация на нефтяном рынке сложилась из-за отсутствия договоренности между странами. Мировой рынок испытывает, по его словам, самый серьезный ценовой шок в истории.
«Столь быстрого падения за столь короткий срок, наверное, не было никогда. То есть даже падение 2014 года длилось достаточно долго. Сейчас мы видим двукратное падение, даже уже больше, за период в месяц с небольшим. И чем быстрее мы упадем до уровня, который можно считать условным дном, тем быстрее мы начнем путь назад. Сейчас на это все и рассчитано. А садиться за стол переговоров страны пока, наверное, не будут. То есть все будут испытывать трудности и смотреть, где то самое дно», – говорит он.
Для России, добавляет специалист, главное, как это все будет влиять на экономику страны. Ключевой момент – это курс национальной валюты, это инфляция, которая приводит к изменению бюджетной ставки.
«Поэтому макроэкономический план встает на первое место, нежели торговля нефтью», – заверят Пикин.
Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что нефть — лишь предлог для Вашингтона усилить давление на Москву.
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