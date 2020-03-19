WSJ: США могут ввести санкции против РФ для стабилизации цен на нефть
США рассматривают вмешательство в нефтяное противостояние Саудовской Аравии и России. Об этом сообщает The Walt Street Journal со ссылкой на источники, близкие к вопросу.
По данным издания, администрация Трампа рассматривает возможность повлиять на саудовско-российскую нефтяную войну при помощи дипломатических ресурсов. В частности, власти США рассматривают введение санкций в отношении России с целью стабилизации цен на нефть.
Также, как пишет газета, США планируют оказать влияние на Саудовскую Аравию для того, чтобы саудовцы сократили добычу, поскольку цены на нефть в США отскочили до самого низкого уровня за 18 лет.
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