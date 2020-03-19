WSJ: США могут ввести санкции против РФ для стабилизации цен на нефть

США рассматривают вмешательство в нефтяное противостояние Саудовской Аравии и России. Об этом сообщает The Walt Street Journal со ссылкой на источники, близкие к вопросу.

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По данным издания, администрация Трампа рассматривает возможность повлиять на саудовско-российскую нефтяную войну при помощи дипломатических ресурсов. В частности, власти США рассматривают введение санкций в отношении России с целью стабилизации цен на нефть.

Также, как пишет газета, США планируют оказать влияние на Саудовскую Аравию для того, чтобы саудовцы сократили добычу, поскольку цены на нефть в США отскочили до самого низкого уровня за 18 лет.



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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
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