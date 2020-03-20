«Сдерживание» никто не отменял: В чем подоплека новых санкций США
В низких ценах на нефть «виновата» не только Россия, однако для Вашингтона это очередной повод усилить давление, заявил в эфире НСН американист Константин Блохин.
Президент США Дональд Трамп пообещал вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке в «нужное время», отметив падение цен на энергоносители в результате противостояния Росси и Саудовской Аравии. Как именно он будет действовать, американский лидер пока не уточнил — он сослался на наличие «серьёзных рычагов влияния». Уточнили источники делового издания Wall Street Journal: по их сведениям, администрация Белого дома попытается изменить позицию Москвы с помощью санкций, а Эр-Рияда - с помощью дипломатического давления.
Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что нефть — лишь предлог для Вашингтона усилить давление на Москву, просто на этот раз конкретный.
«По сути, цена на нефть взлетела не потому, что Россия не договорилась с Саудовской Аравией. Это тоже повлияло, но не в той степени, в которой влияет на нефтяной рынок коронавирус. Из-за коронавируса снизились темпы производства во всём мире, снизилось потребление. Следовательно, и цена на нефть.
Понятно, что американцы хотят продолжить своё санкционное давление. Но использовать в качестве повода хотят не абстрактный (сдерживание России), а конкретный — дескать, падение цен на нефть вызвано действиями России.МИД как-то подсчитал, что после 2013 года Соединённые Штаты использовали 75 пакетов санкций, и понятно, что санкционный механизм вряд ли будет остановлен в ближайшее время, даже несмотря на чрезвычайную обстановку с вирусом. Давление и сдерживание никто не отменял», - отметил эксперт.
По мнению Блохина, под новые санкции США могут попасть российские физические лица из числа топ-менеджмента нефтяных компаний.
Между тем, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил НСН, что считает пандемию коронавируса удобным моментом для отмены всех санкций в мире. Сейчас вводившие ограничения политики могут снять их без потери лица, уверен сенатор.
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