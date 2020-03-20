«Сдерживание» никто не отменял: В чем подоплека новых санкций США

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что нефть — лишь предлог для Вашингтона усилить давление на Москву, просто на этот раз конкретный.

«По сути, цена на нефть взлетела не потому, что Россия не договорилась с Саудовской Аравией. Это тоже повлияло, но не в той степени, в которой влияет на нефтяной рынок коронавирус. Из-за коронавируса снизились темпы производства во всём мире, снизилось потребление. Следовательно, и цена на нефть.

Понятно, что американцы хотят продолжить своё санкционное давление. Но использовать в качестве повода хотят не абстрактный (сдерживание России), а конкретный — дескать, падение цен на нефть вызвано действиями России.МИД как-то подсчитал, что после 2013 года Соединённые Штаты использовали 75 пакетов санкций, и понятно, что санкционный механизм вряд ли будет остановлен в ближайшее время, даже несмотря на чрезвычайную обстановку с вирусом. Давление и сдерживание никто не отменял», - отметил эксперт.

По мнению Блохина, под новые санкции США могут попасть российские физические лица из числа топ-менеджмента нефтяных компаний.

Между тем, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил НСН, что считает пандемию коронавируса удобным моментом для отмены всех санкций в мире. Сейчас вводившие ограничения политики могут снять их без потери лица, уверен сенатор.

