Песков назвал последствия кризиса в мировой экономике тревожными

По его словам, ситуация «не такая радужная», но тенденция к улучшению и к возврату к докризисным временам есть. Песков отметил, что есть возможности для того, чтобы свести к минимуму негативные последствия.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек Европе «тяжелую зиму» без «Северного потока-2».

