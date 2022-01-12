Песков назвал последствия кризиса в мировой экономике тревожными
Имеются очень тревожные тенденции последствий для России кризиса в мировой экономике, но есть и возможности для их минимизации. Об этом заявил 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, ситуация «не такая радужная», но тенденция к улучшению и к возврату к докризисным временам есть. Песков отметил, что есть возможности для того, чтобы свести к минимуму негативные последствия.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек Европе «тяжелую зиму» без «Северного потока-2».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru