Песков назвал последствия кризиса в мировой экономике тревожными

Имеются очень тревожные тенденции последствий для России кризиса в мировой экономике, но есть и возможности для их минимизации. Об этом заявил 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, ситуация «не такая радужная», но тенденция к улучшению и к возврату к докризисным временам есть. Песков отметил, что есть возможности для того, чтобы свести к минимуму негативные последствия.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек Европе «тяжелую зиму» без «Северного потока-2».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКризисРоссия
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