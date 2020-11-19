Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу

В Минэнерго Белоруссии в начале ноября заявили, что первый энергоблок БелАЭС, построенный Россией, вышел на мощность 400 МВт. В этой связи президент страны Александр Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой. По мнению Лукашенко, Белоруссии нужна еще одна АЭС, чтобы получить дополнительные объемы электроэнергии и уйти от зависимости по углеводородам.

Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС запланирован на 2022-ой год.

Член общественного совета «Росатома» назвал в интервью НСН слова Лукашенко о строительстве новой АЭС «политическим заявлением» и выразил сомнения в реалистичности планов белорусского лидера.

