Лукашенко заявил, что никогда не предаст Россию и Путина
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя вопрос о «заигрывании с Западом», заявил, что никогда не предаст Россию и ее президента.
Как Лукашенко отметил в эфире телеканала СТВ, несмотря на частые обвинения в его сторону в попытке «усидеть на двух стульях», он никогда не предавал и не предаст белорусско-российские интересы. Он пояснил, что у него такое воспитание, отметив, что «может, для политики это и плохо».
Ранее Лукашенко также прокомментировал присоединение Украины к санкциям Запада в отношении Белоруссии. Он назвал этот поступок Украины "позорными подвякиваниями" Евросоюзу и Америке.
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