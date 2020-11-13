Лукашенко заявил, что никогда не предаст Россию и Путина

Как Лукашенко отметил в эфире телеканала СТВ, несмотря на частые обвинения в его сторону в попытке «усидеть на двух стульях», он никогда не предавал и не предаст белорусско-российские интересы. Он пояснил, что у него такое воспитание, отметив, что «может, для политики это и плохо».

Ранее Лукашенко также прокомментировал присоединение Украины к санкциям Запада в отношении Белоруссии. Он назвал этот поступок Украины "позорными подвякиваниями" Евросоюзу и Америке.

