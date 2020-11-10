Опять кредиты? В России оценили планы строительства второй АЭС в Белоруссии

Член общественного совета «Росатома» назвал в интервью НСН слова Лукашенко о строительстве новой АЭС «политическим заявлением».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране нужно построить еще одну АЭС, чтобы получить дополнительные объемы электроэнергии и уйти от зависимости по углеводородам.

Член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в интервью НСН выразил сомнения в реалистичности планов белорусского лидера.

«Я не вижу пока смысла во второй электростанции в Белоруссии без возможности экспорта электроэнергии в Европу. Потому что для самой белорусской промышленности столько электроэнергии не нужно, у нее просто не будет реализации. По-моему, это заявление Лукашенко – только политическое и нацелено на демонстрацию связей с Россией. Потому давайте подождем, пока достроят второй блок атомной станции и как к тому времени будут развиваться события», - сказал Меньшиков.

Также он отметил, что желания Лукашенко имеют экономическую составляющую.

«В Белоруссии говорят: "Мы хотим". А хотим – это что? Опять у России кредиты будем брать? Россия сейчас тоже в сложном положении и откликов на такие желания в ней, я думаю, не будет», - считает эксперт. Тем более с учетом политической нестабильности в Белоруссии, отметил он, ожидать старта дорогого и долгосрочного проекта пока не стоит.

«Росатом» собрался построить вторую АЭС в Белоруссии

Меньшиков напомнил, что уже построенная в Белоруссии атомная станция стоит порядка 10 миллиардов долларов, из которых 6 миллиардов долларов ушло на строительство самой станции, еще 4 – на сопутствующую инфраструктуру. Сроки окупаемости станции планируются на горизонте 15-20 лет, а срок эксплуатации – порядка 60 лет.

В субботу в Минэнерго Белоруссии заявили, что первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт, однако в понедельник АЭС прекратила генерацию электроэнергии, что в министерстве объяснили плановой настройкой оборудования. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС запланирован на 2022-й год.

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
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