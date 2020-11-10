Опять кредиты? В России оценили планы строительства второй АЭС в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране нужно построить еще одну АЭС, чтобы получить дополнительные объемы электроэнергии и уйти от зависимости по углеводородам.

Член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в интервью НСН выразил сомнения в реалистичности планов белорусского лидера.

«Я не вижу пока смысла во второй электростанции в Белоруссии без возможности экспорта электроэнергии в Европу. Потому что для самой белорусской промышленности столько электроэнергии не нужно, у нее просто не будет реализации. По-моему, это заявление Лукашенко – только политическое и нацелено на демонстрацию связей с Россией. Потому давайте подождем, пока достроят второй блок атомной станции и как к тому времени будут развиваться события», - сказал Меньшиков.

Также он отметил, что желания Лукашенко имеют экономическую составляющую.

«В Белоруссии говорят: "Мы хотим". А хотим – это что? Опять у России кредиты будем брать? Россия сейчас тоже в сложном положении и откликов на такие желания в ней, я думаю, не будет», - считает эксперт. Тем более с учетом политической нестабильности в Белоруссии, отметил он, ожидать старта дорогого и долгосрочного проекта пока не стоит.