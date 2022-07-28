Германия введет осенью налог на газ
Налог для всех потребителей газа планируют ввести в ФРГ с 1 октября, сообщают РИА Новости.
По мнению авторов законопроекта, внесенного на рассмотрение в Бундестаг, такая мера поможет поставщикам топлива избежать банкротства из-за роста цен на мировом рынке. Новый налог позволит компаниям, которые импортируют газ переложить на потребителей до 90% издержек.
Кроме того, нормативный акт направлен на стабилизацию всей энергетической отрасли Германии, так как предполагает распределение дополнительных расходов по поиску новых поставщиков газа, взамен российских.
Ранее СМИ сообщали, что в Европе началась паника после заявления «Газпрома».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 515 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 018 / сут.
- На Украине хотят лишить престола патриарха Кирилла
- Роскомнадзор обратился в суд с требованием отозвать лицензию у «Новой газеты»
- Санкции против России грозят оставить Британию без традиционного блюда фиш-энд-чипс
- Песков: Договоренностей по обмену Бута на Грайнер и Уилана пока нет
- В Кремле ответили на призыв Пушилина «освобождать русские города» на Украине
- Германия введет осенью налог на газ
- В Китае заявили, что не позволят НАТО сеять хаос в Тихоокеанском регионе
- СМИ: Российские вузы засекретили данные поступающих детей участников спецоперации
- В России впервые с апреля выявили более 11,5 тысячи случаев COVID-19 за сутки
- Teikoku Databank: В июле японские компании полностью остановили уход из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru