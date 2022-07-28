Германия введет осенью налог на газ

Кроме того, нормативный акт направлен на стабилизацию всей энергетической отрасли Германии, так как предполагает распределение дополнительных расходов по поиску новых поставщиков газа, взамен российских.

Ранее СМИ сообщали, что в Европе началась паника после заявления «Газпрома».

