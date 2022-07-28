Германия введет осенью налог на газ

Налог для всех потребителей газа планируют ввести в ФРГ с 1 октября, сообщают РИА Новости.

По мнению авторов законопроекта, внесенного на рассмотрение в Бундестаг, такая мера поможет поставщикам топлива избежать банкротства из-за роста цен на мировом рынке. Новый налог позволит компаниям, которые импортируют газ переложить на потребителей до 90% издержек.

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Кроме того, нормативный акт направлен на стабилизацию всей энергетической отрасли Германии, так как предполагает распределение дополнительных расходов по поиску новых поставщиков газа, взамен российских.

Ранее СМИ сообщали, что в Европе началась паника после заявления «Газпрома».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:Российский ГазГазНалогГермания
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