Украина предложила продлить зерновую сделку на неограниченный срок

Украина выступает за продление зерновой сделки с Россией на неограниченный срок. Об этом заявил постпред Киева при ООН Сергей Кислица, передает РИА Новости.

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Как отметил дипломат, соглашение следует продлить на 120 дней или же на «неограниченный период».

«Ее [сделки] охват должен быть расширен на украинские порты в районе Николаева», — добавил Кислица.

Ранее Россия согласилась продлить продуктовую сделку, предусматривающую вывоз продовольствия через украинские порты, на 60 дней вместо 120. Такое решение было принято из-за отсутствия прогресса в части поставок продовольствия и удобрений из России.

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ФОТО: РИА Новости
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