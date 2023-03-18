Украина предложила продлить зерновую сделку на неограниченный срок
Украина выступает за продление зерновой сделки с Россией на неограниченный срок. Об этом заявил постпред Киева при ООН Сергей Кислица, передает РИА Новости.
Как отметил дипломат, соглашение следует продлить на 120 дней или же на «неограниченный период».
«Ее [сделки] охват должен быть расширен на украинские порты в районе Николаева», — добавил Кислица.
Ранее Россия согласилась продлить продуктовую сделку, предусматривающую вывоз продовольствия через украинские порты, на 60 дней вместо 120. Такое решение было принято из-за отсутствия прогресса в части поставок продовольствия и удобрений из России.
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