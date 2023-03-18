Украина предложила продлить зерновую сделку на неограниченный срок

Как отметил дипломат, соглашение следует продлить на 120 дней или же на «неограниченный период».

«Ее [сделки] охват должен быть расширен на украинские порты в районе Николаева», — добавил Кислица.

Ранее Россия согласилась продлить продуктовую сделку, предусматривающую вывоз продовольствия через украинские порты, на 60 дней вместо 120. Такое решение было принято из-за отсутствия прогресса в части поставок продовольствия и удобрений из России.

