Переворот! Аналитик о захвате Россией рынка нефти США

«Это объясняется тем, что США налево и направо вводят санкции, среди них – запрет покупать нефть в Венесуэле, которая много десятилетий занимала второе место после Канады по поставкам нефти в США. У Венесуэлы весьма тяжелая сернистая нефть, по составу близкая к российскому сорту Urals. Ее можно купить недорого и американские НПЗ настроены на переработку именно такой нефти. Когда американцы запретили своим компаниям покупать венесуэльскую нефть, те, чтобы не перенастраивать заводы на другой тип нефти и не терять время и деньги, стали закупать российскую нефть. Это не запрещено санкциями и хорошо для России, так как теперь и европейские, и американские заводы настроены под российский тип нефти. Поэтому сорт Urals хоть и не самый лучший в плане качества, он густой и сернистый, оказался востребованным, и по цене даже превысил эталонный североморский сорт Brent, к которому ранее всегда торговался с дисконтом», - отметил он.

Эксперт добавил, что эта ситуация переворачивает традиционные представления о мировом рынке нефти и показывает неработоспособность механизма санкций.

«Американцы этой ситуацией показывают абсурдность своих санкций – они вводили секторальные санкции против российской нефтяной промышленности и запрещали поставлять оборудование для добычи нефти, а теперь сами же ее покупают», - отметил он.

При этом использовать свою роль на рынке нефти США Россия не будет, уверен Юшков. Он напомнил, что Россия принципиально отказывается использовать энергетику как механизм политического давления и к тому же призывает другие страны.

Тем временем техническое происшествие в Суэцком канале, где нефтетанкер сел на мель и заблокировал движение других судов по нему, привело к новому росту цен на нефть. Так, стоимость нефти марки Brent в четверг выросла на сразу на 5% - почти до 64 долларов.

