Поставки нефти из России в США достигли рекордных показателей

Объемы поставок нефти и нефтепродуктов из России в США в 2020 году увеличились до рекордных отметок и прибавили 3,5% в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные министерства энергетики США.

Объемы импорта российской нефти в прошлом году составили 538 тысяч баррелей в сутки, благодаря чему РФ стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, отмечает РЕН ТВ.

При этом Саудовская Аравия, ранее занимавшая вторую строчку американского рейтинга экспортеров нефти, в 2020 году поставляла в среднем 522 тысячи баррелей сырья, сообщает Ura.ru.

Как отмечает глава группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко, рост поставок российской нефти может быть связан с санкциями США против Венесуэлы, ранее поставлявшей значительные объемы тяжелой нефти, отмечает «Свободная пресса».



