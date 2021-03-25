Стоимость нефти Brent выросла на 5% после блокировки Суэцкого канала
Цена нефти марки Brent увеличилась на 5,13% на фоне блокировки движения судов в Суэцком канале, сообщает РБК, ссылаясь на данные лондонской биржи ICE.
Отмечается, что на пике 24 марта стоимость майского фьючерса достигла 63,91 доллара.
Напомним, накануне следовавший из Китая в Роттердам контейнеровоз Ever Given из-за ветра сел на мель в Суэцком канале, заблокировав движение по морскому пути. В результате более сотни судов не могут продолжить путь.
У южного входа канала остановились суда с около 10 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. По данным аналитиков TankerTrackers, 2,6 млн баррелей из них — российская нефть общей стоимостью почти в 160 млн долларов.
Как сообщают СМИ, движение по Суэцкому каналу может быть восстановлено через два-три дня.
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