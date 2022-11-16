«Пересекли красные линии»: Сенатор допустил изъятие ценностей у иностранных инвесторов

Антироссийские санкции противозаконны и нелегитимны. Хоть предлагаемая Медведевым конфискация ценностей у иностранных инвесторов и противоречит международным нормам, но к ней могут прибегнуть ради защиты интересов российской стороны, заявил НСН сенатор, бывший уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов.

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Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил изымать ценности у инвесторов из недружественных стран в качестве ответа на резолюцию ООН. Об этом он заявил в своем Telegram-канале. Долгов заявил, что такие действия противоречат международным нормам, но могут быть предприняты в условиях войны для защиты интересов России и соотечественников.

«Мы никогда не являлись, не являемся и сейчас сторонниками противозаконных действий, однако такого рода меры еще до начала спецоперации предпринимались в отношении граждан России, отечественных компаний, а также самого государства. Это усугубилось в последние месяцы, когда были арестованы как государственные активы, так и сбережения частных лиц и организаций. Вся система антироссийских санкций совершенно противозаконна и нелигитимна. Предлагаемое Медведевым изъятие ценностей у иностранных граждан идет в разрез с международными нормами, но нам необходимо защищать законные интересы государства, предприятий и граждан. Поэтому в сложившихся условиях можем к ним прибегнуть. Повторюсь, мы сторонники законных мер, но в отношении нас пересечены практически все красные линии», — сказал Долгов.

Также собеседник НСН отметил готовность России сотрудничать с иностранными партнерами.

«Нам важно обеспечить соответствующий деловой климат в своей стране. Россия готова взаимодействовать с международными экономическими игроками, компаниями и странами, способными делать это на равноправной основе. Сейчас против нас ведется война, в том числе и экономическая, абсолютно противоречащая принципам западной либеральной системы, финансовой и экономической. Наш приоритет — восстановление международного права, попранного Западом», — заявил сенатор.

Долгов добавил, что резолюция Генассамблеи ООН носит рекомендательный характер.

«Конечно, она может быть использована для передачи захваченных российских активов Украине или использования их западными политиками по своему усмотрению. Подчеркну, что все резолюции Генассамблеи ООН носят вовсе не обязательный, а лишь рекомендательный характер, но нельзя исключать, что ее будут трактовать как некую индульгенцию. Не забывайте, что большинство государств не поддержали эту резолюцию», — заключил он.

Ранее экономист Денис Ракша назвал предложение Медведева изымать имущество «недружественных» инвесторов болтовней.

