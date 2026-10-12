Освободите рынок: Зачем на самом деле ввели запрет на китайские грузовики
Запрет на продажу китайских грузовиков в России вызван потребностью дать преференции отечественным производителям, сказал НСН Георгий Властопуло.
Запрет на продажу в России ряда грузовиков китайского производства призван освободить рынок для российского производителя на фоне нарастающих проблем. Таким мнением с НСН поделился гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.
Росстандарт запретил продажу транспортных средств таких марок, как Dongfeng (типа DFRZ-35), Foton (типа 77N5BJ), XCMG (типа XCT50G5-1S, XCA200G7-1S), JAC (типа K7), на территории России. В ведомстве отметили, что запрет распространяется и на заводы изготовители специальных транспортных средств типа 77ADJL (на базе транспортного средства JAC), SE27 (на базе KIA), TD-001 (на базе SHACMAN), N382a-A2 (на базе FAW), KFN332 (на базе FORD). Причиной запрета называются выявленные нарушения безопасности. По мнению Властопуло, решение могло быть продиктовано и другими обстоятельствами.
«Доля китайской грузовой техники на российском рынке в 2025 году составляла примерно 50%, в 2026 году чуть поменьше. Но в натуральном выражении продажи снизились по отношению к 2025 году на 14%. При этом общее количество грузовых автомобилей стагнирует по отношению к 2025-му. Не сказать, что производители типа JAC или те, что попали в ограничения Росстандарта, являлись определяющими. Там достаточно большое количество китайских марок. Но на мой взгляд, это делается в первую очередь для того, чтобы освободить рынок российскому производителю», - считает эксперт.
По его словам, на фоне растущих проблем отечественный производитель нуждается в конкурентном преимуществе. Хотя те 15 китайских грузовиков JAC, которые есть в парке компании «Оптимальная логистика», откровенно сказал Властопуло, показали себя надежнее, чем отечественные производители.
«Но понятное дело, что на фоне падающего спроса, на фоне больших проблем у производителей, да и вообще всех находящихся в РФ экономических субъектов, на фоне повышения налоговой нагрузки и прочее, - конечно же, нужно дать российскому бизнесу некие преференции по отношению к конкурентам. Я думаю, это делается именно с такой целью: дать возможность КАМАЗу и ГАЗу каким-то образом заполнить выпадающие ниши», - резюмировал Властопуло.
Ранее Властопуло объяснил, почему в России обвалился спрос на грузовые автомобили, а также предрек продолжение падения, если ситуация в экономике не изменится.
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