Запрет на продажу в России ряда грузовиков китайского производства призван освободить рынок для российского производителя на фоне нарастающих проблем. Таким мнением с НСН поделился гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

Росстандарт запретил продажу транспортных средств таких марок, как Dongfeng (типа DFRZ-35), Foton (типа 77N5BJ), XCMG (типа XCT50G5-1S, XCA200G7-1S), JAC (типа K7), на территории России. В ведомстве отметили, что запрет распространяется и на заводы изготовители специальных транспортных средств типа 77ADJL (на базе транспортного средства JAC), SE27 (на базе KIA), TD-001 (на базе SHACMAN), N382a-A2 (на базе FAW), KFN332 (на базе FORD). Причиной запрета называются выявленные нарушения безопасности. По мнению Властопуло, решение могло быть продиктовано и другими обстоятельствами.

«Доля китайской грузовой техники на российском рынке в 2025 году составляла примерно 50%, в 2026 году чуть поменьше. Но в натуральном выражении продажи снизились по отношению к 2025 году на 14%. При этом общее количество грузовых автомобилей стагнирует по отношению к 2025-му. Не сказать, что производители типа JAC или те, что попали в ограничения Росстандарта, являлись определяющими. Там достаточно большое количество китайских марок. Но на мой взгляд, это делается в первую очередь для того, чтобы освободить рынок российскому производителю», - считает эксперт.