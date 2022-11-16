Медведев: Запад повышает вероятность начала мировой войны

История с падением ракеты на территорию Польши свидетельствует о том, что Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны. Такое мнение высказал на своей странице в Twitter зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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По его мнению, это доказывает «история с украинским "ракетным ударом" по польской ферме».

Во вторник вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате погибли два человека. В МИД республики сообщили, что упавшие ракеты российского производства. Украина и Латвия обвинили в произошедшем Россию. Минобороны РФ отрицало обвинения и заявляло, что осколки с места происшествия «не имеют никакого отношения к российским средствам поражения». Президент США Джо Байден назвал версию о том, что запуск был произведен с территории России, маловероятной.

Позднее Associated Press со ссылкой на американских чиновников заявило, что ракета, упавшая в Польше, могла быть выпущена украинскими войсками для перехвата российского снаряда.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РакетаПольшаДмитрий Медведев
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