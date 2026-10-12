Путин ввел безвиз для граждан Вьетнама
Граждане Вьетнама смогут до 15 октября 2027 года въезжать на территорию России или осуществлять транзитный проезд без оформления виз. Как пишет RT, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, безвизовый въезд будет доступен вьетнамцам, посещающим Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. На трудовую деятельность нововведения не распространяются.
Уточняется, что указ вступит в силу с 15 октября 2026 года. Срок пребывания в России для граждан Въетнама - не более 30 дней.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили, что с 1 января 2027 года стоимость однократной въездной визы в Египет увеличится до $33, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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