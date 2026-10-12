Путин ввел безвиз для граждан Вьетнама

Согласно документу, безвизовый въезд будет доступен вьетнамцам, посещающим Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. На трудовую деятельность нововведения не распространяются.

Уточняется, что указ вступит в силу с 15 октября 2026 года. Срок пребывания в России для граждан Въетнама - не более 30 дней.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили, что с 1 января 2027 года стоимость однократной въездной визы в Египет увеличится до $33, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

