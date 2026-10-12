В России назвали неожиданное последствие дизельной сделки Путина и Трампа

Также он указал, что договоренности Москвы и Вашингтона открывают возможности для развития экономических отношений.

«Если США будут рассматривать Россию не с позиции украинского конфликта, а гораздо шире, у них появляется возможность расширить торговые связи с нашей страной, которые до этого на самом деле были незначительными», — подчеркнул эксперт.

Дубравский добавил, что отмену антироссийских санкций в ближайшее время ждать, скорее всего, не стоит, однако дизельная сделка - это очень важный шаг в данном направлении.

Ранее в Минфине США анонсировали выпуск временной генеральной лицензии на поставку российского дизельного топлива на мировой рынок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

