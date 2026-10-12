Россиянам рассказали о выгодной подработке при зарплате 100 тысяч рублей

По его словам, при условных 165 рабочих часах в месяц зарплата в 60 тысяч рублей - это примерно 360 рублей в час, 100 тысяч соответствуют 600 рублям, а 150 тысяч — 900 рублям в час.

Эксперт напомнил, что подработка занимает время, которое человек мог бы посвятить отдыху. Поэтому оплачитваться она должна минимум в полтора раза дороже основной работы.

«При сравнении также нужно учитывать налоги и дорогу. Люди видят сумму сверху и не видят, что платят за неё сном, выходными и в итоге качеством основной работы», — указал Чихачев.

Он добавил, что наиболее оправданной будет подработка, продолжающая основную профессию. В данном случае можно не только заработать, но и повысить квалификацию.

Ранее в Росстате выяснили, что в июле 2026 года в России среднюю зарплату в размере свыше 150 тысяч рублей получали работники только в семи регионах страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

