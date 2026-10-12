Россиянам рассказали о выгодной подработке при зарплате 100 тысяч рублей
Если зарплата на основной работе составляет 100 тысяч рублей в месяц, то подработка будет иметь смысл при ставке примерно от 900 рублей в час. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.
По его словам, при условных 165 рабочих часах в месяц зарплата в 60 тысяч рублей - это примерно 360 рублей в час, 100 тысяч соответствуют 600 рублям, а 150 тысяч — 900 рублям в час.
Эксперт напомнил, что подработка занимает время, которое человек мог бы посвятить отдыху. Поэтому оплачитваться она должна минимум в полтора раза дороже основной работы.
«При сравнении также нужно учитывать налоги и дорогу. Люди видят сумму сверху и не видят, что платят за неё сном, выходными и в итоге качеством основной работы», — указал Чихачев.
Он добавил, что наиболее оправданной будет подработка, продолжающая основную профессию. В данном случае можно не только заработать, но и повысить квалификацию.
Ранее в Росстате выяснили, что в июле 2026 года в России среднюю зарплату в размере свыше 150 тысяч рублей получали работники только в семи регионах страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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