В Госдуме допустили появление российского дизеля в США в течение недели
Российское дизельное топливо точно поставят в США в течение октября. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, американская сторона заинтересована в том, чтобы дизель поступил как можно скорее, так как в начале ноября грядут выборы промежуточные выборы в конгресс США.
«Очевидно, до этого они хотели бы уже насытить в определенной степени рынок для того, чтобы избиратели почувствовали результаты этого соглашения», - отметил парламентарий.
Он также добавил, что поставки можно осуществить в течение недели. Главное для России - «не оголить внутренний рынок».
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил «Радиоточке НСН», что экспорт дизеля в США ни в коем случае не приведет к дефициту на внутреннем российском рынке.
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