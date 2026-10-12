В Госдуме допустили появление российского дизеля в США в течение недели

По его словам, американская сторона заинтересована в том, чтобы дизель поступил как можно скорее, так как в начале ноября грядут выборы промежуточные выборы в конгресс США.

«Очевидно, до этого они хотели бы уже насытить в определенной степени рынок для того, чтобы избиратели почувствовали результаты этого соглашения», - отметил парламентарий.

Он также добавил, что поставки можно осуществить в течение недели. Главное для России - «не оголить внутренний рынок».

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил «Радиоточке НСН», что экспорт дизеля в США ни в коем случае не приведет к дефициту на внутреннем российском рынке.

