В Госдуме допустили появление российского дизеля в США в течение недели

Российское дизельное топливо точно поставят в США в течение октября. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Политолог: Зеленский становится более зависим от ЕС после сделки США и РФ по дизелю

По его словам, американская сторона заинтересована в том, чтобы дизель поступил как можно скорее, так как в начале ноября грядут выборы промежуточные выборы в конгресс США.

«Очевидно, до этого они хотели бы уже насытить в определенной степени рынок для того, чтобы избиратели почувствовали результаты этого соглашения», - отметил парламентарий.

Он также добавил, что поставки можно осуществить в течение недели. Главное для России - «не оголить внутренний рынок».

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил «Радиоточке НСН», что экспорт дизеля в США ни в коем случае не приведет к дефициту на внутреннем российском рынке.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:ЭкспортТопливоСШАРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры