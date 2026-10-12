Главком НАТО в Европе доложил о готовности отражать нападение России

Главнокоммандующий силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич представил план по отражению потенциального нападения России. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, это «теория победы» Североатлантического альянса. Данная стратегия была «согласована всеми 32 союзниками».

«При этом я не считаю, что конфликт с Россией неизбежен или грозит в ближайшее время. Это не так», - подчеркнул Гринкевич.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль допустила, что европейские столицы могут решиться на начало войны против России, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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