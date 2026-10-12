Главком НАТО в Европе доложил о готовности отражать нападение России
Главнокоммандующий силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич представил план по отражению потенциального нападения России. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, это «теория победы» Североатлантического альянса. Данная стратегия была «согласована всеми 32 союзниками».
«При этом я не считаю, что конфликт с Россией неизбежен или грозит в ближайшее время. Это не так», - подчеркнул Гринкевич.
Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль допустила, что европейские столицы могут решиться на начало войны против России, пишут «Известия».
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