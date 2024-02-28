«Переползание бизнеса»: Предприниматель назвал плюсы монетизации рекламы в Telegram
Монетизация доходов от рекламы ускорит переход аудитории из запрещенных соцсетей и предоставит авторам каналов возможность законно получать деньги при правильных офертах в соответствии с российской регуляторикой, рассказал НСН Андрей Михайлишин.
Монетизация рекламы позволит масштабировать Telegram, обеспечив государство дополнительными налогами и удобным для коммуникации контрагентом, заявил в интервью НСН предприниматель, сооснователь блокчейн-проектов Joys Digital Андрей Михайлишин.
Ранее Павел Дуров сообщил, что с марта владельцы Telegram-каналов, в которых будет отображаться реклама, начнут получать 50% от дохода, который мессенджер заработает на ее показе. Уточняется, что для перевода средств будет использоваться блокчейн TON. Михайлишин предположил, что в этом случае авторы российских каналов смогут законно получать монетизацию в блокчейне.
«В данном случае мы говорим скорее о технологии, TON будет использоваться как средство передачи обязательств одних участников перед другими. Оплата самой рекламы и получение выручки будет производится в рубле. Одни рубли заплатили – другие рубль получили. Можно будет поколдовать и использовать 161 Федеральный закон «О национальной платежной системе», тогда внутренняя система учета будет использовать блокчейн TON как электронные деньги. Это можно будет сделать законно, только нужны правильные оферты, чтобы все было прописано в соответствии с российской регуляторикой», - пояснил он.
По мнению собеседника НСН, монетизация рекламы в Telegram позволит основателю мессенджера масштабировать платформу. При этом государство также останется в плюсе за счет налогов, которые будут выплачивать авторы каналов, добавил Михайлишин.
«Для Павла Дурова это инфраструктурная история. Речь про переползание бизнеса из Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) в Telegram. У этого мессенджера в отличие от запрещенных соцсетей взвешенная позиция и проблемные каналы всегда закрываются. Для государства Telegram является более удобным контрагентом взаимодействия в случае каких-то противоправных действий. Кроме того выручка авторов каналов будет облагаться налогом. Это всегда выгодно для государства, поскольку ведет к пополнению бюджета», - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что доля пользователей Telegram к декабрю 2023 года достигла почти половины населения России. При этом суточный охват среди аудитории старше 12 лет за год вырос почти на 20%, передает «Радиоточка НСН».
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