«Переползание бизнеса»: Предприниматель назвал плюсы монетизации рекламы в Telegram

Ранее Павел Дуров сообщил, что с марта владельцы Telegram-каналов, в которых будет отображаться реклама, начнут получать 50% от дохода, который мессенджер заработает на ее показе. Уточняется, что для перевода средств будет использоваться блокчейн TON. Михайлишин предположил, что в этом случае авторы российских каналов смогут законно получать монетизацию в блокчейне.

«В данном случае мы говорим скорее о технологии, TON будет использоваться как средство передачи обязательств одних участников перед другими. Оплата самой рекламы и получение выручки будет производится в рубле. Одни рубли заплатили – другие рубль получили. Можно будет поколдовать и использовать 161 Федеральный закон «О национальной платежной системе», тогда внутренняя система учета будет использовать блокчейн TON как электронные деньги. Это можно будет сделать законно, только нужны правильные оферты, чтобы все было прописано в соответствии с российской регуляторикой», - пояснил он.

По мнению собеседника НСН, монетизация рекламы в Telegram позволит основателю мессенджера масштабировать платформу. При этом государство также останется в плюсе за счет налогов, которые будут выплачивать авторы каналов, добавил Михайлишин.