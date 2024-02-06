«На одной России расти некуда»: Какое развитие ждет Telegram и «ВКонтакте»
Артем Геллер рассказал НСН, почему российские соцсети заинтересованы в привлечении пользователей зарубежья.
Органический рост соцсетей в России ограничен и происходит медленно, однако блокировка зарубежных ресурсов открывает российским аналогам новые возможности, рассказал в интервью НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Как сообщает Mediascope, в декабре 2023 года соцсеть «ВКонтакте» достигла рекордного показателя охвата среди населения России на уровне 73%. Ежемесячно ей пользуется 89 миллионов пользователей. Аудитория Telegram за год увеличилась 20%, при этом охват мессенджера составил 68%. Также в топ соцсетей попали TikTok (55%) и Одноклассники (43%). Геллер предположил, что российские соцсети могут увеличить аудиторию с помощью дополнительных сервисов.
«Органический прирост очень медленный. Это не специфично для IT-индустрии, в которой привыкли, что аудитория растет целесообразно даже в больших продуктах. Пока постепенно подключаются села, другая часть пользователей уходит, потому что какие-то продукты устаревают. Эта бесконечная война за количество пользователей. Есть и другие способы прироста аудитории. Когда мы наблюдали блокировку продуктов Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Telegram значительно вырос. Сейчас у социальных сетей горизонтальный рост не по территории России, а по ближним государствам. На одной России расти им уже особо некуда. Но они могут создавать новые бизнесы, предлагать аудитории какой-то новый продукт: музыку, игру, приложение. То есть зарабатывать новые деньги на тех же людях», - пояснил он.
Собеседник НСН также добавил, что соцсети многое делают для привлечения новой аудитории, однако задачи переубедить ярых противников не стоит.
«Есть люди, которых надо заманивать в соцсети, для этого нужны другие предложения. Какие-то сервисы, приложения, новые железные продукты – колонки, умные устройства. Или авторизация в том же «ВКонтакте» через Госуслуги, когда ты входишь и можешь получить доступ к какому-то сервису. Делается все, чтобы упростить людям проникновение в эту экосистему. Всеми силами стараются работать в этом направлении. Но люди умирают, люди рождаются. Среди молодежи ярых противников соцсетей немного, поэтому эта проблема решится естественным путем. За этим никто особо не бежит. Большие деньги в это предпочитают не вкладывать», - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что доля россиян, которые ежедневно используют Telegram, достигла почти 50% от общего населения страны. Прирост пользователей позволил Telegram занять четвертое место в списке самых популярных интернет-ресурсов, напоминает «Радиоточке НСН»
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