«Уголовка» за анонимность: Блокировку отдельных Telegram-каналов назвали нереальной

«Технической возможности блокировать каналы нет, влиять на них будут уголовной ответственностью, административными штрафами. Конечно, это заставит рынок измениться, но тогда уйдут анонимные каналы, которые собирают большие аудитории», - отметил он.

По его словам, владельцы подобных каналов могут находиться за пределами России, тогда им вообще ничего не получится предъявить.

«На данный момент блокировать весь Telegram бессмысленно. Что касается отдельных каналов, вопрос в том, как это будет происходить. Во-первых, владельцы этих каналов могут находиться за пределами России, тогда вы ничего не сможете им реально предъявить. Можно, конечно, добиться запрета какого-то конкретного Telegram-канала, но через два дня он может появиться по другому адресу. Пока это разовые случаи блокировки по требованию правоохранительных органов», - заключил собеседник НСН.

При регулировке Telegram нужно начинать с взаимоотношений государства и корпорации, на сегодняшний день блокировка отдельных каналов приложения нереальна. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.

