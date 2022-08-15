«Переговоры и скидки»: Как собственники офисных помещений борются с санкциями

Накануне «Коммерсант» сообщил, что владельцы российских бизнес-центров не могут повысить арендные ставки из-за растущей доли свободных помещений. При этом в Москве потенциальные арендаторы бизнес-центров стали чаще искать помещения с уже готовым ремонтом. Иван Федяков отметил, что такая ситуация сложилась из-за сильного нарушения баланса спроса и предложения.

«Цены на аренду сейчас снизились, баланс спроса и предложения нарушился. Предложение сейчас превышает спрос. Где-то цены, возможно, не фиксируются с точки зрения прайсовых цен, но почти все арендодатели достаточно активно ведут переговоры по поводу снижения цены. Все это обычно закладывается в скидки. Прайсовая цена может стоять до последнего, но подавляющее большинство арендодателей готовы обсуждать эту цену. Это то, чего не было раньше. Раньше многие качественные, востребованные объекты продавались или сдавались именно по той цене, которая была указана», - сказал Федяков.

По его словам, на сегодняшний день многие собственники офисных помещений готовы обсуждать самую разную величину скидок. Так, аналитик указал, что в России идет существенный отток арендаторов.