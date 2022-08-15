«Переговоры и скидки»: Как собственники офисных помещений борются с санкциями
После 24 февраля собственники даже самых востребованных объектов готовы делать большие скидки, отметил в эфире НСН аналитик Иван Федяков.
Цены на аренду офисных помещений в России снижаются из-за большого количества предложений, собственники площадей идут на большие скидки и сбивают стоимость, рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне «Коммерсант» сообщил, что владельцы российских бизнес-центров не могут повысить арендные ставки из-за растущей доли свободных помещений. При этом в Москве потенциальные арендаторы бизнес-центров стали чаще искать помещения с уже готовым ремонтом. Иван Федяков отметил, что такая ситуация сложилась из-за сильного нарушения баланса спроса и предложения.
«Цены на аренду сейчас снизились, баланс спроса и предложения нарушился. Предложение сейчас превышает спрос. Где-то цены, возможно, не фиксируются с точки зрения прайсовых цен, но почти все арендодатели достаточно активно ведут переговоры по поводу снижения цены. Все это обычно закладывается в скидки. Прайсовая цена может стоять до последнего, но подавляющее большинство арендодателей готовы обсуждать эту цену. Это то, чего не было раньше. Раньше многие качественные, востребованные объекты продавались или сдавались именно по той цене, которая была указана», - сказал Федяков.
По его словам, на сегодняшний день многие собственники офисных помещений готовы обсуждать самую разную величину скидок. Так, аналитик указал, что в России идет существенный отток арендаторов.
«Глубина скидки может быть гораздо больше. Многое зависит от параметров сделки: от объемов помещения, которое арендуется, от срока аренды, срока предоплаты аренды, валюты контракта. Это сохранится еще на долгое время. Мы видим, что отток арендаторов существенно превышает приток новых желающих арендовать помещение», - указал Федяков.
Также гендиректор Infoline рассказал, что на рынке появилось большое количество офисных помещений с отделкой из-за ухода зарубежных компаний и сокращения площадей отечественных фирм.
«На рынке появилось большое количество предложений объектов с отделкой после ухода иностранных компаний и закрытия их офисов. Но также и многие российские компании подсократили свои площади и персонал. Это высвободило на рынке большое количество готовых помещений для того, чтобы открыться в них в максимально короткие сроки. Также это сформировало определенный спрос на подобные объекты со стороны арендаторов», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом аналитик подчеркнул, что до начала спецоперации на Украине арендаторы даже не думали о том, что на рынке будет появляться большое количество готовых помещений с отделкой. По его словам, аренда такого помещения позволяет существенно сэкономить и средства, и время.
«До 24 февраля многие и не думали о том, что подобные предложения будут. Это достаточно существенная экономия. Однако в меньшей степени связываю это с ценой на стройматериалы. Понятно, что доступность стройматериалов ухудшилась и цены на них подросли. Но ключевым для бизнеса, конечно, является не цена обоев для помещения. Ключевым является время, связанное с необходимостью проведения ремонтных работ. Для бизнеса упущенная прибыль может с лихвой перекрывать затраты, которые необходимо понести в рамках ремонта», - резюмировал Федяков.
Так, «Коммерсант» со ссылкой на прогноз Commonwealth Partnership (CMWP) отмечал, что по итогам 2022 года на офисном рынке Москвы освободится дополнительно 800 тысяч квадратных метров офисных площадей, на которые не найдутся арендаторы.
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