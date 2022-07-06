Помещения для малого бизнеса сдадут в аренду по льготной программе в Москве

Восемь помещений для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых сдадут в аренду по льготной программе в Москве. Об этом рассказал руководитель департамента столицы по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города, Иван Щербаков.

По его словам, благодаря этой программе предприниматели могут получить площади под ведение или расширение бизнеса на выгодных условиях.

Срок аренды предоставленных объектов составляет 10 лет. Предприниматели смогут открыть в этих помещениях магазины, учреждения допобразования, кафе и другие коммерческие предприятия.

«Начальная годовая арендная ставка составляет одну тысячу рублей за квадратный метр для объектов в подвальных этажах и пять тысяч рублей за квадратный метр – на цокольных, первых этажах и выше. Площадь восьми помещений, выставленных на торги, варьируется от 11,6 до 151,2 квадратного метра в разных районах Москвы», - добавил Щербаков.

Например, площадь небольшого помещения в районе Москворечье-Сабурово, расположенного на первом этаже многоквартирных домов, составляет 11,6 квадратных метров, а в Нагорном - 31,1 квадратный метр.

Бизнесмены также могут арендовать три лота до 100 «квадратов». Эти объекты расположены в Выхине-Жулебине (площадь - 50,5 квадратных метров), в Беговом районе (55,4 квадратных метра), и в Можайском районе (64,2 квадратных метра).

По данным источника, самые крупные объекты площадью 112,8, 135,6 и 151,2 квадратных метров выставлены в районах Ховрино, Кунцево и Лефортово.

Отмечается, что подать заявки на получение аренды можно будет до 22 июля, а сами торги пройдут в формате открытого аукциона 29 июля.

