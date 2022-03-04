«Они перегнули палку»: В Совфеде уверяют, что «просчитали» санкции Запада

По его словам, Россия полностью справляется с санкциями, так как страна была к ним готова и полностью просчитала возможные убытки.

«Весь основной массив санкций был введен по поводу Украины. Конечно же, он будет оставаться до тех пор, пока американцам будет казаться, что это эффективный инструмент их внешней политики. Санкции никогда не были эффективным инструментом США на российском направлении и никогда таким инструментом не станут. Мы справляемся с этими санкциями, будем и дальше справляться, какими бы жесткими они ни были. Мы были готовы к этим санкциям и просчитали их», - резюмировал Косачев.

Страны мира активно продолжают вводить санкции против России из-за военной операции на Украине, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Под санкции попали многие банки, сфера спорта, путешествий и автопрома.

