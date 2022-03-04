«Они перегнули палку»: В Совфеде уверяют, что «просчитали» санкции Запада
Американцы обеспокоены тем, что санкции будут иметь негативный эффект для самих США, а вот Россия была к ним готова, заявил НСН сенатор Константин Косачев.
США ищут повод для отмены введенных санкций против России из-за специальной операции на Украине, они уже начали понимать, что перегнули палку, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией спецоперации на Украине и признания Москвой территориальной целостности страны.
«Санкции для американцев – это основной инструмент политики сдерживания России. Нет никаких сомнений в том, что санкции будут применяться в отношении России по поводу и без повода. Нынешнее заявление Нуланд отражает обеспокоенность американцев тем, что какие-то санкции совершенно точно будут иметь негативный эффект для самих США. Они уже понимают, что перегнули палку. В заявлениях Нуланд есть такое полускрытое обращение к России: "Ну дайте нам повод отыграть назад!"», - сказал Косачев.
По его словам, Россия полностью справляется с санкциями, так как страна была к ним готова и полностью просчитала возможные убытки.
«Весь основной массив санкций был введен по поводу Украины. Конечно же, он будет оставаться до тех пор, пока американцам будет казаться, что это эффективный инструмент их внешней политики. Санкции никогда не были эффективным инструментом США на российском направлении и никогда таким инструментом не станут. Мы справляемся с этими санкциями, будем и дальше справляться, какими бы жесткими они ни были. Мы были готовы к этим санкциям и просчитали их», - резюмировал Косачев.
Страны мира активно продолжают вводить санкции против России из-за военной операции на Украине, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Под санкции попали многие банки, сфера спорта, путешествий и автопрома.
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