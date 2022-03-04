США ввели санкции еще против трех предприятий «Роскосмоса»

"Одно из них делает твердотопливные МБР, другое - жидкостные МБР, третье - ракетное топливо для их двигателей", - рассказал Рогозин в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, продукция компаний в связи с санкциями не сможет получить визы для посещения США.

