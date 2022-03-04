США ввели санкции еще против трех предприятий «Роскосмоса»
Власти США ввели санкции против еще трех предприятий «Роскосмоса». Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
США дополнительно внесли в санкционный список еще три наши предприятия:— РОГОЗИН (@Rogozin) March 3, 2022
АО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ТИТАН-БАРРИКАДЫ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САЛАВАТСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАКЕТНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.П.МАКЕЕВА
"Одно из них делает твердотопливные МБР, другое - жидкостные МБР, третье - ракетное топливо для их двигателей", - рассказал Рогозин в своем аккаунте в Twitter.
По его словам, продукция компаний в связи с санкциями не сможет получить визы для посещения США.
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