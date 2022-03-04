США ввели санкции еще против трех предприятий «Роскосмоса»

Власти США ввели санкции против еще трех предприятий «Роскосмоса». Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Одно из них делает твердотопливные МБР, другое - жидкостные МБР, третье - ракетное топливо для их двигателей", - рассказал Рогозин в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, продукция компаний в связи с санкциями не сможет получить визы для посещения США.

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Фото: twitter.com/Rogozin
ТЕГИ:РоскосмосДмитрий Рогозин
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