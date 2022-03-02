США ввели санкции против оборонного сектора РФ

В «черный список» будут включены 22 российские организации. Отмечается, что также под ограничения попадут компании, «поддерживающих ВС РФ и Белоруссии».

В Белом доме также заявили, что санкции против РФ продолжаться пока не прекратиться эскалация на Украине.

Ранее председатель Комитета по внешнеэкономической деятельности московского отделения «Деловой России» Анна Фомичева выразила мнение, что введение рядом стран санкций против России, в том числе, в финансовой сфере, - это хороший шанс для нашей страны нарушить мировую гегемонию доллара США.

Санкции против России вводятся из-за проведения специальной военной операции на Украине.



