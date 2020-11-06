Пенсионный фонд запланировал ежегодный рост пенсий выше инфляции
Согласно планам Пенсионного фонда России (ПФР) об изменении пенсий в 2021—2023 годах, выплаты будут расти. Ежегодно они будут повышаться примерно на одну тысячу рублей.
Пенсионные выплаты планируется индексировать на процент, превышающий ожидаемую инфляцию. В 2021 году это будет 6,3%, в 2022 — 5,9%, а в 2023 пенсии увеличатся на 5,6%, сообщает Ura.ru. При этом планируется, что индексация коснется лишь неработающих пенсионеров.
Госдума рассмотрит соответствующий документ ПФР во втором чтении 24 ноября.
Ранее глава министерства финансов России Антон Силуанов на выступлении в Госдуме заявил, что его ведомство против индексации пенсий работающим пенсионерам.
Член президиума центрального совета партии пенсионеров «За справедливость» Андрей Широков заявил в эфире НСН, что депутаты сейчас предлагают разные методики начисления пенсий, чтобы повысить выплаты.
«На мой взгляд, выход на пенсию должен быть не по возрасту, а по трудовому стажу», - сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+19 404 / сут.
Умерли
29 509+292 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+12 238 / сут.
- В Роспотребнадзоре рассказали о мутациях коронавируса
- Россиянам предложили поработать за мигрантов
- Венгрия ожидает поставки российской вакцины от COVID-19 вопреки предостережениям ЕС
- В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением
- Пенсионный фонд запланировал ежегодный рост пенсий выше инфляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru