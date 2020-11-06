Пенсионный фонд запланировал ежегодный рост пенсий выше инфляции

Пенсионные выплаты планируется индексировать на процент, превышающий ожидаемую инфляцию. В 2021 году это будет 6,3%, в 2022 — 5,9%, а в 2023 пенсии увеличатся на 5,6%, сообщает Ura.ru. При этом планируется, что индексация коснется лишь неработающих пенсионеров.

Госдума рассмотрит соответствующий документ ПФР во втором чтении 24 ноября.

Ранее глава министерства финансов России Антон Силуанов на выступлении в Госдуме заявил, что его ведомство против индексации пенсий работающим пенсионерам.

Член президиума центрального совета партии пенсионеров «За справедливость» Андрей Широков заявил в эфире НСН, что депутаты сейчас предлагают разные методики начисления пенсий, чтобы повысить выплаты.

«На мой взгляд, выход на пенсию должен быть не по возрасту, а по трудовому стажу», - сказал он.

