По стажу, а не возрасту. В России предложили новый порядок выхода на пенсию
Член президиума центрального совета партии пенсионеров озвучил в эфире НСН, каким должен быть в России достойный размер пенсии.
Пенсию необходимо начислять «по рангам», заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.
По его словам, даже специалисты путаются в действующей сейчас системе баллов. Депутат отметил, что предлагаемая им система начисления пенсий в некоторых случаях позволит увеличить выплаты почти в два раза.
Член президиума центрального совета партии пенсионеров «За справедливость» Андрей Широков заявил в эфире НСН, что депутаты предлагают разные методики начисления пенсий, чтобы повысить выплаты.
«На мой взгляд, выход на пенсию должен быть не по возрасту, а по трудовому стажу», - сказал он.
Вместе с тем он рассказал, какой должна быть достойная пенсия россиянина.
«Если вы будете спрашивать москвича, то он ответит, что минимум 50 тысяч рублей. Человек, живущий в малых городах или селах, скажет 25-30 тысяч. Это зависит от места жительства и привычки тратить деньги. У сельских жителей есть огороды, на которых они выращивают овощи и фрукты, а горожанин все покупает в магазине. Вообще, это надо измерять от прожиточного минимума, от потребительской корзины, от оплат за ЖКХ», - отметил Широков.
По его словам, выплата пенсий должна быть не из бюджетного фонда, а из бюджета напрямую. «Фонд что-то накапливает, инвестирует, должен иметь какие-то доходы, распределять их. Не надо этого всего. Пусть будет распределительная система пенсий как в Советском Союзе», - предложил он.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов предложил не индексировать пенсии работающим пенсионерам, так как они одновременно получают зарплату и пенсию. Обосновывая свою позицию, министр заявил, что пенсия — это компенсация утраченного заработка. Если пенсионер работает, он не теряет свой доход.
Власти перестали индексировать пенсии неработающим пенсионерам с 2016 года. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 году максимальная прибавка составила 279 рублей.
Между тем, Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года. Она действует с 2014 года. Отчисления в 6% от зарплаты с этого времени идут на выплаты нынешним пенсионерам.
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