По стажу, а не возрасту. В России предложили новый порядок выхода на пенсию

Вместе с тем он рассказал, какой должна быть достойная пенсия россиянина.

«Если вы будете спрашивать москвича, то он ответит, что минимум 50 тысяч рублей. Человек, живущий в малых городах или селах, скажет 25-30 тысяч. Это зависит от места жительства и привычки тратить деньги. У сельских жителей есть огороды, на которых они выращивают овощи и фрукты, а горожанин все покупает в магазине. Вообще, это надо измерять от прожиточного минимума, от потребительской корзины, от оплат за ЖКХ», - отметил Широков.

По его словам, выплата пенсий должна быть не из бюджетного фонда, а из бюджета напрямую. «Фонд что-то накапливает, инвестирует, должен иметь какие-то доходы, распределять их. Не надо этого всего. Пусть будет распределительная система пенсий как в Советском Союзе», - предложил он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов предложил не индексировать пенсии работающим пенсионерам, так как они одновременно получают зарплату и пенсию. Обосновывая свою позицию, министр заявил, что пенсия — это компенсация утраченного заработка. Если пенсионер работает, он не теряет свой доход.

Власти перестали индексировать пенсии неработающим пенсионерам с 2016 года. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 году максимальная прибавка составила 279 рублей.

Между тем, Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года. Она действует с 2014 года. Отчисления в 6% от зарплаты с этого времени идут на выплаты нынешним пенсионерам.

