Минфин РФ выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам

Глава министерства финансов России Антон Силуанов на выступлении в Госдуме заявил, что его ведомство против индексации пенсий работающим пенсионерам.

Министр пояснил, что пенсия является компенсацией за утраченный заработок. По его словам, если пенсионер получает пенсию и заработную плату, пускай и небольшую, то для него заработок не утрачен.

Как отметил Силуанов, вопрос не в деньгах, а в справедливости, которая требует поддержать неработающих пенсионеров. Глава Минфина подчеркнул, что важно сосредоточиться именно на поддержке тех пенсионеров, которые не работают, что и учтено в бюджете - повышенная индексация выше уровня инфляции.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии. Мораторий будет продлён до конца 2023 года. Накопительная часть пенсии заморожена в России с 2014 года.

Отчисления в 6% от зарплаты с этого времени идут на выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма действовала до 2021 года, а в прошлом году президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии и в 2022-м.