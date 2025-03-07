«Всем хватит!»: Почему рекордное подорожание зерна не взвинтит цены на хлеб
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон заявил НСН, что зерно – это всего лишь 7% в себестоимости хлеба.
Ситуация на зерновом рынке не влияет на хлебопечение, так как в конечной цене хлеба мука и зерно – это несущественные проценты, заявил НСН президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
Минсельхоз предупредил президента Владимира Путина о высоких рисках роста цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества из-за снижения ее производства в России. Речь может зайти о проведении государственных товарных интервенций для стабилизации цен, пишет «Коммерсант». Стоимость зерна может оказаться выше предельных уровней максимальных цен, установленных на уровне 15,6 тысячи рублей за тонну пшеницы третьего класса и 15,1 тысячи рублей — четвертого класса. Кацнельсон заверил, что на цене хлеба это не скажется.
«Это совсем другая история, которая практически не влияет на цены на хлеб. Мы никакого повышения цен не ощутили. У нас рынок хлебопечения негосударственный, мы стабильно производим более 11 миллионов тонн хлеба каждый год. Хлеба всем хватает, есть конкуренция на рынке, пока еще не очень высокая», - отметил он.
По его словам, на муку приходится максимум 20% в себестоимости хлеба, ее делают из зерна (в среднем это 7% себестоимости).
«Хлебопечение не имеет никакого отношения к товарным интервенциям и другим процедурам на зерновом рынке. Потому что в себестоимости хлеба на муку приходится не больше 20%. А мука получается из зерна, то есть зерно – это примерно 7% в себестоимости хлеба. Если цена зерна меняется на 10%, это практически не влияет на себестоимость хлеба. А есть еще оптовая цена и розничная, на конечную цену для потребителя изменение цены зерна практически не влияет», - объяснил собеседник НСН.
Ранее Национальный союз хлебопечения предупредил о возможном подорожании хлеба еще на 20% из-за нехватки муки с высоким содержанием клейковины и ее подорожания на 30%, а также из-за роста издержек производства, передает «Радиоточка НСН».
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