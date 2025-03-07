«Всем хватит!»: Почему рекордное подорожание зерна не взвинтит цены на хлеб

«Это совсем другая история, которая практически не влияет на цены на хлеб. Мы никакого повышения цен не ощутили. У нас рынок хлебопечения негосударственный, мы стабильно производим более 11 миллионов тонн хлеба каждый год. Хлеба всем хватает, есть конкуренция на рынке, пока еще не очень высокая», - отметил он.

По его словам, на муку приходится максимум 20% в себестоимости хлеба, ее делают из зерна (в среднем это 7% себестоимости).

«Хлебопечение не имеет никакого отношения к товарным интервенциям и другим процедурам на зерновом рынке. Потому что в себестоимости хлеба на муку приходится не больше 20%. А мука получается из зерна, то есть зерно – это примерно 7% в себестоимости хлеба. Если цена зерна меняется на 10%, это практически не влияет на себестоимость хлеба. А есть еще оптовая цена и розничная, на конечную цену для потребителя изменение цены зерна практически не влияет», - объяснил собеседник НСН.

Ранее Национальный союз хлебопечения предупредил о возможном подорожании хлеба еще на 20% из-за нехватки муки с высоким содержанием клейковины и ее подорожания на 30%, а также из-за роста издержек производства, передает «Радиоточка НСН».

