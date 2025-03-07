«Всем хватит!»: Почему рекордное подорожание зерна не взвинтит цены на хлеб

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон заявил НСН, что зерно – это всего лишь 7% в себестоимости хлеба. 

Ситуация на зерновом рынке не влияет на хлебопечение, так как в конечной цене хлеба мука и зерно – это несущественные проценты, заявил НСН президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Минсельхоз предупредил президента Владимира Путина о высоких рисках роста цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества из-за снижения ее производства в России. Речь может зайти о проведении государственных товарных интервенций для стабилизации цен, пишет «Коммерсант». Стоимость зерна может оказаться выше предельных уровней максимальных цен, установленных на уровне 15,6 тысячи рублей за тонну пшеницы третьего класса и 15,1 тысячи рублей — четвертого класса. Кацнельсон заверил, что на цене хлеба это не скажется.

Минсельхоз РФ не фиксирует существенного подорожания хлеба

«Это совсем другая история, которая практически не влияет на цены на хлеб. Мы никакого повышения цен не ощутили. У нас рынок хлебопечения негосударственный, мы стабильно производим более 11 миллионов тонн хлеба каждый год. Хлеба всем хватает, есть конкуренция на рынке, пока еще не очень высокая», - отметил он.

По его словам, на муку приходится максимум 20% в себестоимости хлеба, ее делают из зерна (в среднем это 7% себестоимости).

«Хлебопечение не имеет никакого отношения к товарным интервенциям и другим процедурам на зерновом рынке. Потому что в себестоимости хлеба на муку приходится не больше 20%. А мука получается из зерна, то есть зерно – это примерно 7% в себестоимости хлеба. Если цена зерна меняется на 10%, это практически не влияет на себестоимость хлеба. А есть еще оптовая цена и розничная, на конечную цену для потребителя изменение цены зерна практически не влияет», - объяснил собеседник НСН.

Ранее Национальный союз хлебопечения предупредил о возможном подорожании хлеба еще на 20% из-за нехватки муки с высоким содержанием клейковины и ее подорожания на 30%, а также из-за роста издержек производства, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ХлебЗерноЦены

Горячие новости

Все новости

партнеры