Минсельхоз заявил о достаточном количестве в РФ ржаной муки
Площадь посевов ржи в России находится на среднем многолетнем уровне, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.
В ведомстве отметили, что импорт данной культуры в страну минимален, а урожай ожидается на уровне двух млн тонн.
«Ожидаемый урожай - порядка двух млн тонн... Указанный объём с учётом переходящих остатков достаточен для удовлетворения внутренней потребности для производства муки и хлеба», - заключили в министерстве.
Ранее президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко заявил, что в 2023 году урожай ржи может снизиться до 1,8 млн тонн и поэтому ржаной хлеб может подорожать и периодически пропадать с прилавков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru