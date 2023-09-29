Минсельхоз заявил о достаточном количестве в РФ ржаной муки

В ведомстве отметили, что импорт данной культуры в страну минимален, а урожай ожидается на уровне двух млн тонн.

«Ожидаемый урожай - порядка двух млн тонн... Указанный объём с учётом переходящих остатков достаточен для удовлетворения внутренней потребности для производства муки и хлеба», - заключили в министерстве.

Ранее президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко заявил, что в 2023 году урожай ржи может снизиться до 1,8 млн тонн и поэтому ржаной хлеб может подорожать и периодически пропадать с прилавков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

