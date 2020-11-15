Партнеры по АСЕАН создали крупнейшую в мире зону свободной торговли

Документ направлен на создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли, которая включает около 2,2 млрд потребителей и будет иметь объем ВВП порядка 28 трлн долларов – то есть свыше 32% от общего мирового объема ВВП. Таким образом, соглашение позволит странам АСЕАН, чья экономика пострадала из-за пандемии коронавируса, сократить ее отрицательное влияние.

Под документом поставили подписи представители стран — участниц АСЕАН: Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Также к нему присоединились торгово-экономические партнеры: Китай, Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия, уточняет Газета.ru

Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в эфире НСН рассказала, что человечество находится перед глобальным кризисом.

«Это третья мировая вирусная война. Пандемия будет продолжаться, и страны будут вынуждены уходить на карантин. Будет разрушаться производство, будет больше нищих людей, больше голодных. Перспективы человечества очень мрачные. Сейчас все страны мира проводят экономическую политику, которая только содействует углублению глобального кризиса», - сказала Ведута.

