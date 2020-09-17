Во Всемирном банке назвали сроки восстановления экономики после пандемии

Не менее пяти лет потребуется на восстановление мировой экономики после кризиса, к которому привела пандемия нового коронавируса. Такие перспективы обрисовала главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт. Она озвучила свою точку зрения во время выступления по видеосвязи на форуме «Тенденции-2021».

По словам Рейнхарт экономический спад будет сохраняться в одних государствах дольше, чем в других, и это только углубит неравенство, поскольку беднейшие страны значительнее пострадают от кризиса, передает ТАСС.

Ранее главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития Лоранс Бун оценил потери мировой экономики от пандемии по итогам будущего года в 7 триллионов долларов США.

