Партнеры или конкуренты: Газовый союз под угрозой из-за опасений Узбекистана

«Речи о том, чтобы кто-то кому-то передал газовые сети, газопроводы не шло. Довольно странно было бы заявлять, что мы хотим забрать их сети. Остается под вопросом, что внутри этого газового союза должно быть. Мы и так сотрудничаем довольно активно, в Узбекистане работают российские компании – «Газпром» и «Лукойл». У Казахстана мы скупаем порядка десяти миллиардов кубов газа в год. При этом мы являемся конкурентами на китайском рынке – Россия, Казахстан и Узбекистан», - отметил Юшков.

В этой ситуации Узбекистан сразу дает понять, что не согласится на поглощение своей газовой инфраструктуры, но «тройственный союз» еще может состояться, считает эксперт.

«Торговля газом – это именно коммерческий проект, саму деятельность ведет не государство, а компании. Говорить, что Узбекистан отказывается от всего, преждевременно. Мы не знаем, кто кого и на что подбивает. Отдельные чиновники Узбекистана просто заранее хотят предупредить, чтобы никто не рассчитывал на поглощение газовой инфраструктуры. Узбекистан пытается успокоить своих граждан, что сохраняется суверенитет», - объяснил собеседник НСН.

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле обсуждали создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана. Аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов в беседе с НСН заявил, что Россия хочет увеличить объемы поставок газа в Китай, используя газопроводы Казахстана и Узбекистана.

