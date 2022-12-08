Партнеры или конкуренты: Газовый союз под угрозой из-за опасений Узбекистана
Игорь Юшков в эфире НСН отметил, что Узбекистан предупреждает Россию о твердом намерении сохранить газовый суверенитет.
Узбекистан дает понять России и партнерам, что не позволит поглотить свою газовую инфраструктуру в рамках «тройственного союза», сказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.
Ранее вице-премьер энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что «даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз». По его словам, Москва и Ташкент ведут переговоры о поставке российского газа через соседний Казахстан, но «это будет коммерческий контракт», а не «передача энергосетей». Юшков напомнил, что Россия, Казахстан и Узбекистан являются конкурентами на китайском рынке.
«Речи о том, чтобы кто-то кому-то передал газовые сети, газопроводы не шло. Довольно странно было бы заявлять, что мы хотим забрать их сети. Остается под вопросом, что внутри этого газового союза должно быть. Мы и так сотрудничаем довольно активно, в Узбекистане работают российские компании – «Газпром» и «Лукойл». У Казахстана мы скупаем порядка десяти миллиардов кубов газа в год. При этом мы являемся конкурентами на китайском рынке – Россия, Казахстан и Узбекистан», - отметил Юшков.
В этой ситуации Узбекистан сразу дает понять, что не согласится на поглощение своей газовой инфраструктуры, но «тройственный союз» еще может состояться, считает эксперт.
«Торговля газом – это именно коммерческий проект, саму деятельность ведет не государство, а компании. Говорить, что Узбекистан отказывается от всего, преждевременно. Мы не знаем, кто кого и на что подбивает. Отдельные чиновники Узбекистана просто заранее хотят предупредить, чтобы никто не рассчитывал на поглощение газовой инфраструктуры. Узбекистан пытается успокоить своих граждан, что сохраняется суверенитет», - объяснил собеседник НСН.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле обсуждали создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана. Аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов в беседе с НСН заявил, что Россия хочет увеличить объемы поставок газа в Китай, используя газопроводы Казахстана и Узбекистана.
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