Узбекистан отказался от инициативы России по созданию «тройственного газового союза»

Как отметил вице-премьер, министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов, Москва и Ташкент вели переговоры о поставке российского газа через территорию Казахстана, однако речь шла о «техническом контракте». Заключение газового соглашения с РФ «не означает союз».

«При импорте газа из других стран мы сотрудничаем с ними лишь на основании коммерческих контрактов. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», — указал Мирзамахмудов.

В конце ноября президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Москве обсудили создание газового союза в составе РФ, Казахстана и Узбекистана, напоминает телеканал «360». В Кремле отмечали, что создание «тройственного газового союза» обусловлено быстрым развитием экономики республик и необходимостью «определенной синхронизации», пишет Ura.ru.

