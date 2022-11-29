Выход на Китай: В России объяснили цель газового союза с Казахстаном

Аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов заявил НСН, что Россия может присоединиться к проекту Центральная Азия – Китай, чтобы расширить поставки газа. 

Россия хочет увеличить объемы поставок газа в Китай, используя газопроводы Казахстана и Узбекистана, заявил аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле обсуждали создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана. Фролов объяснил, в чем смысл такого союза.

«У нас проблемы с поставками на Запад, которые в 2023 году будут невероятно сокращены. Казахстан и Узбекистан являются участниками проекта Центральная Азия - Китай – система магистральных газопроводов, по которой газ идет из Узбекистана, Казахстана и Туркмении в Китай. Можно было бы и нам принять участие в этом проекте, чтобы расширить наши поставки, так как у нас образовались дополнительные мощности», - рассказал он.

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При этом Фролов отметил, что такая схема может быть выгодна Казахстану и Узбекистану, если Россия предложит перерабатывать часть их газа.

«Нашим партнерам это тоже выгодно, особенно, если мы предложим часть газа, который будет поставляться из этих республик, перерабатывать. Переработку же можно продать отдельно. У нас со времен Советского Союза есть система газопроводов Средняя Азия – Центр. Она позволяет поставлять газ из Узбекистана, Казахстана в Россию. Из-за низкого качества очистки этого газа пришлось на территории России строить очистные мощности. Пока нет понимания конкретных действий в этом направлении, президент Казахстана сказал, что ему это надо обдумать», - добавил собеседник НСН.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазКитайКазахстан
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