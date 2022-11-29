Выход на Китай: В России объяснили цель газового союза с Казахстаном

Россия хочет увеличить объемы поставок газа в Китай, используя газопроводы Казахстана и Узбекистана, заявил аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле обсуждали создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана. Фролов объяснил, в чем смысл такого союза.

«У нас проблемы с поставками на Запад, которые в 2023 году будут невероятно сокращены. Казахстан и Узбекистан являются участниками проекта Центральная Азия - Китай – система магистральных газопроводов, по которой газ идет из Узбекистана, Казахстана и Туркмении в Китай. Можно было бы и нам принять участие в этом проекте, чтобы расширить наши поставки, так как у нас образовались дополнительные мощности», - рассказал он.