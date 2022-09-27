«Заморозки не будет»: Что ждет вклады россиян после референдумов

Самая надежная валюта для инвестиций сегодня — рубль. Российскому фондовому рынку ничего не угрожает в случае любых потрясений в конфликте с Украиной. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Всё больше экспертов говорят о том, что Россия после референдумов, которые сегодня завершаются в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье, может ввести военное положение. Россия может даже объявить войну Украине, если эти территории после вхождения в состав России будут подвергаться обстрелам. Но на фондовый рынок, по словам Разуваева, это никак не повлияет.

«Рынки на этот сценарий уже отреагировали, судя по их падению. Учитывая, что ставки по вкладам ещё не совсем упали, полагаю, что ключевая ставка будет ниже. Рубли на депозитах — это самые надёжные акции, стоит покупать и дивидендные бумаги. Те, кто размещает технологии кибербезопасности, собираются взять больше трех миллиардов рублей нашего рынка. Дождемся результатов. Если они разместятся даже по нижней границе, будет очень хорошо. Можно брать разные дивидендные истории. Рынок акций со счетов сейчас сбрасывать не стоит. Можно обратить внимание и на экзотику: арабский дирхам, азербайджанский манат, но это всё же небольшая часть инвестиционного портфеля», — заявил Разуваев.

Экономист также призвал не опасаться заморозки инвестиционных активов в случае введения военного положения или начала войны.