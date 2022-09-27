«Заморозки не будет»: Что ждет вклады россиян после референдумов
Заморозки инвестиций и вкладов после референдумов не произойдет, заверил НСН экономист Александр Разуваев.
Самая надежная валюта для инвестиций сегодня — рубль. Российскому фондовому рынку ничего не угрожает в случае любых потрясений в конфликте с Украиной. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Всё больше экспертов говорят о том, что Россия после референдумов, которые сегодня завершаются в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье, может ввести военное положение. Россия может даже объявить войну Украине, если эти территории после вхождения в состав России будут подвергаться обстрелам. Но на фондовый рынок, по словам Разуваева, это никак не повлияет.
«Рынки на этот сценарий уже отреагировали, судя по их падению. Учитывая, что ставки по вкладам ещё не совсем упали, полагаю, что ключевая ставка будет ниже. Рубли на депозитах — это самые надёжные акции, стоит покупать и дивидендные бумаги. Те, кто размещает технологии кибербезопасности, собираются взять больше трех миллиардов рублей нашего рынка. Дождемся результатов. Если они разместятся даже по нижней границе, будет очень хорошо. Можно брать разные дивидендные истории. Рынок акций со счетов сейчас сбрасывать не стоит. Можно обратить внимание и на экзотику: арабский дирхам, азербайджанский манат, но это всё же небольшая часть инвестиционного портфеля», — заявил Разуваев.
Экономист также призвал не опасаться заморозки инвестиционных активов в случае введения военного положения или начала войны.
«Заморозки вкладов не будет точно. Что же касается Московской биржи, она уже проходила через стоп-торги в феврале. Причин останавливать торги сейчас нет из-за отсутствия инвесторов из недружественных стран. Призываю не слушать тех, кто пугает блокировкой счетов и вкладов государством. Ничего подобного не случится. Паниковать не нужно, чаще всего это фейки и слухи с украинской стороны», — заверил собеседник НСН.
Также Разуваев подчеркнул, что одной из самых надёжных валют для инвестирования является рубль.
Ранее сообщалось, что мировой рынок облигаций попал в зону «медвежьего» тренда впервые после 1946 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- В Минобороны РФ раскритиковали отечественные беспилотники
- В Японии отменили выступления Гергиева и Мацуева
- В Белгородской области при обстреле повреждена школа
- Вильфанд: в Центральную Россию придет потепление, но не бабье лето
- Студенток-критиков Z-акции однокурсника отчислили с журфака МГУ
- Объявлена дата старта продаж iPhone 14 Pro в России
- Международная федерация хоккея не допустит Россию до ЧМ-2023
- Meta* обвинила Россию в проведении «крупнейшей кампании по дезинформации»
- Эмигрирующим в Казахстан россиянам начали вручать повестки на границе
- Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru