Парламент Эстонии отклонил инициативу о полном закрытии границы с Россией

Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал законопроект партии «Отечество» о полном закрытии границы с Россией. Как сообщает Postimees, в ходе первого чтения 11 ноября за инициативу проголосовали 20 депутатов, против — 47. Для ее принятия требовалось не менее 51 голоса.

Законопроект предлагал поручить правительству оценить необходимость полного закрытия границы для обеспечения безопасности жителей страны. Авторы утверждали, что такая мера помогла бы снизить риски и предотвратить возможные инциденты на временной контрольной линии.