Парламент Эстонии отклонил инициативу о полном закрытии границы с Россией

Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал законопроект партии «Отечество» о полном закрытии границы с Россией. Как сообщает Postimees, в ходе первого чтения 11 ноября за инициативу проголосовали 20 депутатов, против — 47. Для ее принятия требовалось не менее 51 голоса.

Законопроект предлагал поручить правительству оценить необходимость полного закрытия границы для обеспечения безопасности жителей страны. Авторы утверждали, что такая мера помогла бы снизить риски и предотвратить возможные инциденты на временной контрольной линии.

Против инициативы выступили ряд политиков, в том числе мэр Нарвы Катри Райк. В Министерстве внутренних дел Эстонии также заявили, что оснований для полного закрытия границы нет.

Несмотря на отказ от радикальных мер, Таллин продолжает усиливать пограничный контроль. В октябре в уезде Ида-Вирумаа заработала новая радиолокационная станция у российской границы, а ранее началось строительство оборонительных сооружений и рва длиной около 40 километров, который планируется завершить к 2027 году, передает «Радиоточка НСН».

