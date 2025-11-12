Вучич заявил, что Европа готовится к возможной войне с Россией
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink выразил обеспокоенность возможной эскалацией напряженности между Европой и Россией.
Он заявил, что некоторые европейские государства готовятся к военному конфликту с Москвой. «Сербия находится между молотом и наковальней в условиях надвигающейся войны», — указал глава государства, описав сложное положение страны в текущей геополитической ситуации. При этом он добавил, что будет рад, если его прогнозы не оправдаются.
В качестве меры предосторожности президент Сербии подтвердил необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности страны, особо выделив важность развития военно-воздушных сил.
Ранее Вучич отказался вводить санкции против России ради членства в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru