Военкоматы за пять дней смогут узнавать об увольнении IT-специалистов с отсрочкой

Минобороны России предложило сократить срок уведомления военкоматов об увольнении IT-специалистов, имеющих отсрочку от призыва, с двух недель до пяти дней, сообщает Forbes.

Генштаб: Осенний призыв 2025 года не связан с СВО

Согласно инициативе, аккредитованные IT-компании будут обязаны сообщать в военкоматы об увольнении таких сотрудников в течение пяти дней с момента расторжения трудового договора. В настоящее время этот срок составляет 14 дней.

Данное предложение разработано на фоне вступления в силу закона о круглогодичном призыве, подписанного президентом 4 ноября.

Право на отсрочку от военной службы имеют IT-специалисты в возрасте до 30 лет с высшим образованием, работающие в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев.

Глава государства Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на срочную службу в армию. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПризывникиАрмияВоенкоматы

