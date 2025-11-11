В России создадут этический кодекс взаимоотношений СМИ и религиозных организаций

Представители традиционных конфессий совместно с Общественной палатой России планируют разработать этический кодекс взаимодействия со средствами массовой информации. Как сообщил РИА Новости епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской и член ОП РФ Сергей Ряховский, решение принято по итогам круглого стола в рамках Национальной духовной трапезы.

Документ будет направлен на укрепление межконфессионального мира и формирование стандартов корректного освещения религиозных тем. Председатель комиссии ОП РФ Владимир Зорин отметил необходимость особой чуткости при обсуждении вопросов, касающихся веры. Муфтий Московской области Денис Мухутдинов подчеркнул, что ответственность за точность информации лежит не только на журналистах, но и на духовных лидерах.