В России создадут этический кодекс взаимоотношений СМИ и религиозных организаций
Представители традиционных конфессий совместно с Общественной палатой России планируют разработать этический кодекс взаимодействия со средствами массовой информации. Как сообщил РИА Новости епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской и член ОП РФ Сергей Ряховский, решение принято по итогам круглого стола в рамках Национальной духовной трапезы.
Документ будет направлен на укрепление межконфессионального мира и формирование стандартов корректного освещения религиозных тем. Председатель комиссии ОП РФ Владимир Зорин отметил необходимость особой чуткости при обсуждении вопросов, касающихся веры. Муфтий Московской области Денис Мухутдинов подчеркнул, что ответственность за точность информации лежит не только на журналистах, но и на духовных лидерах.
Глава Центрального духовного управления буддистов России геше Йонтен призвал религиозные СМИ развивать диалог, избегая критики других конфессий. Представитель медиагруппы «Россия сегодня» Ольга Липич добавила, что главным принципом журналистов, работающих с духовной тематикой, должен быть принцип «не навреди».
Национальная духовная трапеза проводится в России более двух десятилетий и служит площадкой для укрепления межрелигиозного диалога. В 2025 году мероприятие собрало более 600 участников из десяти стран, включая представителей государств БРИКС, передает «Радиоточка НСН».
