Призывников хотят обязать круглогодично сообщать о переезде
Госдума приняла в первом чтении проект закона, устанавливающий круглогодичную обязанность призывников сообщать в военкоматы о смене места жительства, сообщает Forbes.
Инициатива разработана комитетом по обороне в лице его главы Андрея Картаполова и его заместителей Андрея Красова и Юрия Швыткина. Отменяется норма, ограничивающая ответственность за несообщение о переезде только периодами призывных кампаний. Призывники должны уведомлять военкоматы о выезде на срок более 3 месяцев в течение всего года. Сохраняется административный штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за нарушение.
Законопроект является частью масштабного перехода к круглогодичной призывной системе.
Глава государства Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на срочную службу в армию 4 ноября. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
