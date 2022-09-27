Мировой рынок облигаций попал в зону «медвежьего» тренда впервые с 1946 года

Общемировой рынок государственных облигаций испытывает так называемый «медвежий» тренд впервые за последние 76 лет. Его падение с января текущего года уже превысило 20%, констатирует немецкий Deutsche Bank.

Сейчас рынок предпринимает попытки стабилизироваться после очередного падения по итогам торговой сессии 26 сентября. Доходность десятилетних госбумаг Великобритании рухнула сегодня до 4,085%. При этом накануне значение поднималось до максимальных с 2008 года отметок 4,282% годовых.

Доходность таких же по сроку американских US Treasuries сократилась в ходе торгов до 3,846% с 3,919% днём ранее. Гособлигации ФРГ и Японии находятся в зоне стабильности.

Как отмечает Deutsche Bank, в последний раз такая слабая динамика была зафиксирована в 1946 году. Индекс Bloomberg Global Aggregate в понедельник, 26 сентября показал падение восьмую сессию подряд. Он формируется на основе цен государственных и корпоративных бондов с рейтингами инвестиционной категории.

Сокращение стоимости гособлигаций приводит к росту их доходности. Такую ситуацию эксперты финансового рынка объясняют двумя ключевыми причинами: рекордными за 40 лет темпами инфляции и быстрым увеличением мировыми центробанками ключевых процентных ставок.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по оценке специалистов, рынок облигаций может ждать дальнейший спад.

