У бывшего главы департамента культуры Москвы могут взыскать имущество более чем на 1 млрд рублей

Генпрокуратура России направила в суд иск о взыскании имущества на сумму свыше 1 млрд рублей с бывшего министра правительства Москвы, экс-главы департамента культуры Александра Кибовского, а также его родственников и доверенных лиц, сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, Кибовский систематически оформлял дорогостоящие активы на своих близких и третьих лиц с целью сокрытия реальных доходов. В перечень имущества, приобретенного с 2014 года, входят семь квартир в Москве и Подмосковье, два автомобиля и два мотоцикла общей стоимостью около 226,7 млн рублей.

При этом официальные доходы экс-чиновника и его супруги за период с 2010 по 2024 годы составили 211 млн рублей, что демонстрирует существенное несоответствие между легальными поступлениями и стоимостью накопленного имущества.

Уголовное дело в отношении Кибовского было завершено в июне текущего года. Следствие инкриминирует ему семь эпизодов получения взяток на общую сумму более 114 млн рублей, а также попытку получить дополнительную взятку в 19,7 млн рублей. По версии обвинения, Кибовский создавал условия для победы определенных компаний в конкурсах на госконтракты департамента культуры.

Сам бывший чиновник отрицает предъявленные обвинения, утверждая, что в его деле отсутствуют хищения бюджетных средств, а казна не понесла ущерба.

Ранее с экс-мэра Нижнего Новгорода взыскали 1 млрд рублей в доход государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

