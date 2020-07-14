Пандемия и теплая зима подвели российский газ к кризису
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, почему России стало выгоднее продавать золото, а не газ.
Во втором квартале 2020 года экспорт золота из России превысил экспорт трубопроводного газа. Такие данные Федеральной таможенной службы (ФТС) и Банка России (ЦБ), передает РБК. В апреле и мае российские компании продали за границу 65,4 тонн золота на $3,55 млрд. В этот же период «Газпром» экспортировал трубопроводный газ на $2,4 млрд.
Основными причинами сложившейся ситуации на рынке директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН назвал как рост экспорта золота, так и резкое падение цены на газ.
«Связано это с тем, то ЦБ перестал покупать золото на внутреннем рынке, и золото пошло по большей части на экспорт. Плюс еще и цена золота сильно выросла до исторических рекордов. Параллельно в газовой сфере произошло резкое падение спроса на газ из-за теплой зимы, из-за заполнения хранилищ в Европе, из-за пандемии и снижающегося спроса. Это привело к тому, что спрос просел, как и цена. Получается, что предложение на золото увеличилось, цена выросла, а по газу ровно все наоборот. В этой точке они примерно и сошлись, что привело к тому, что объемы экспорта золота превысили объемы экспорта газа», - сказал эксперт.
Уровень цен на газ в нынешнем году стал минимальным за последние двадцать лет, однако о кризисе в отрасли говорить рано.
«Я бы не говорил про кризис как таковой, потому что у нас запас прочности, конечно, есть. Однако ситуация на внешних рынках пока действительно неблагоприятная. Здесь сложно что-либо поделать, но нужно понимать, что часть контрактов того же «Газпрома» в Европе наименее долгосрочные, цена в них привязана к усредненной цене нефти за последние полгода. Благодаря этому выручка еще не так проседает. Но в конечном итоге эти цены догонят, а на бирже, на спотовых торгах цена низкая. В мае она сильно опускалась и уходила ниже 30 долларов за 1 тысячу кубометров. Сейчас подросла выше 60 долларов, но все равно находится на крайне низких уровнях», - отметил Пикин.
Федеральная таможенная служба ранее сообщила, что экспорт нефти из России в январе-апреле 2020 года сократился на 31,4% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы от экспорта нефтепродуктов сократились на 23%, до $22,193 миллиарда.
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