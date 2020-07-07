ФТС оценила сокращение поступлений от нефтегазового экспорта

Отмечается, что доходы от экспорта нефтепродуктов сократились на 23%, до $22,193 миллиарда.

Экспорт «Газпрома» в стоимостном выражении за первые пять месяцев этого года снизился в 2,1 раза к предыдущему аналогичному периоду. При этом в мае средняя экспортная цена газа «Газпрома» оказалась ниже цены безубыточности поставок в Европу - $94 за тысячу кубометров, указывает «Интерфакс».

