ФТС оценила сокращение поступлений от нефтегазового экспорта

Экспорт нефти из России в январе-апреле 2020 года сократился на 31,4% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит агентство RNS со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы.

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Отмечается, что доходы от экспорта нефтепродуктов сократились на 23%, до $22,193 миллиарда.

Экспорт «Газпрома» в стоимостном выражении за первые пять месяцев этого года снизился в 2,1 раза к предыдущему аналогичному периоду. При этом в мае средняя экспортная цена газа «Газпрома» оказалась ниже цены безубыточности поставок в Европу - $94 за тысячу кубометров, указывает «Интерфакс».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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