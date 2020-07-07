ФТС оценила сокращение поступлений от нефтегазового экспорта
Экспорт нефти из России в январе-апреле 2020 года сократился на 31,4% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит агентство RNS со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы.
Отмечается, что доходы от экспорта нефтепродуктов сократились на 23%, до $22,193 миллиарда.
Экспорт «Газпрома» в стоимостном выражении за первые пять месяцев этого года снизился в 2,1 раза к предыдущему аналогичному периоду. При этом в мае средняя экспортная цена газа «Газпрома» оказалась ниже цены безубыточности поставок в Европу - $94 за тысячу кубометров, указывает «Интерфакс».
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