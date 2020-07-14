Россия заработала на золоте больше, чем на экспорте газа
Россия по итогам второго квартала 2020 года заработала на экспорте трубопроводного газа $3,5 миллиарда, что является квартальным минимумом с 2002 года, пишет «Газета.ру» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центробанка.
При этом доходы от экспорта золота оказались больше: только за апрель и май страна получила $3,55 миллиарда.
В апреле мировые цены на золото пошли в рост и достигло $1741 за тройскую унцию. Это максимум с ноября 2012 года, передавало RT.
Впоследствии котировки продолжили рост и сейчас держатся у отметки в $1803 за тройскую унцию.
Между тем, экспорт «Газпрома» в стоимостном выражении за первые пять месяцев этого года снизился в 2,1 раза к предыдущему аналогичному периоду, свидетельствуют данные таможни.
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