Россия заработала на золоте больше, чем на экспорте газа

Россия по итогам второго квартала 2020 года заработала на экспорте трубопроводного газа $3,5 миллиарда, что является квартальным минимумом с 2002 года, пишет «Газета.ру» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центробанка.

При этом доходы от экспорта золота оказались больше: только за апрель и май страна получила $3,55 миллиарда.

В апреле мировые цены на золото пошли в рост и достигло $1741 за тройскую унцию. Это максимум с ноября 2012 года, передавало RT.

Впоследствии котировки продолжили рост и сейчас держатся у отметки в $1803 за тройскую унцию.

Между тем, экспорт «Газпрома» в стоимостном выражении за первые пять месяцев этого года снизился в 2,1 раза к предыдущему аналогичному периоду, свидетельствуют данные таможни.

