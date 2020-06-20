Новак считает «Северный поток-2» экономически завершенным проектом

По мнению Новака, западные санкции, введенные против участников «Северного потока-2», уже не влияют на энергетику России и не обременяют ее. Министр полагает, что ограничения Запада в отношении нашей страны - своеобразная дубинки для достижения своих собственных протекционистских целей.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН также заверил, что санкции США «Северному потоку 2» не страшны.

«Проект будет реализован в любом случае. Это аксиома. Водолазами пройдем, но достроим. Это дело принципа, тем более что объемы строительства не такие большие. Просто потребуется больше времени. Главный удар был нанесен в декабре, когда отстранили швейцарцев. Сейчас мы идем к завершению проекта. Во что бы то ни стало», - подчеркнул эксперт.

